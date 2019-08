Photo : YONHAP News

L'ouest du pays est sous la pluie, ce lundi, alors que le typhon Lekima a provoqué la formation d'une masse nuageuse et l'arrivée de vents violents sur la péninsule. Du coup, le mercure est en forte baisse, notamment dans la région de Séoul, ou on attendait jusqu'à six degrés de moins par rapport à hier.D'après Météo-Corée, il fera cet après-midi 31℃ à Busan, 32℃ dans la capitale et sur l'île de Jeju, et 33℃ à Daejeon et à Gangneung, dans le nord-est.