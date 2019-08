Séoul lance les procédures nécessaires pour retirer le Japon de sa liste blanche

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que le gouvernement sud-coréen a notifié le projet d’amendement de son ordonnance sur les exportations et les importations de matériaux stratégiques. Une procédure visant à rayer à son tour le Japon de sa liste blanche des partenaires commerciaux privilégiés.Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, en charge du dossier, l’a lancée, annonçant qu’il recueillerait les opinions des sud-Coréens sur ce projet d’ici le 3 septembre.Après cette échéance, le ministère soumettra le projet à des examens nécessaires avant de le mettre en vigueur le mois prochain. Les entreprises sud-coréennes souhaitant vendre leurs produits dans le pays voisin devront alors se soumettre à plus de formalités et à un délai d’attente de 15 jours, contre cinq jours actuellement.