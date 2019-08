Déploiement de missiles en Asie : Washington fait état d’une décision souveraine des pays concernés

Photo : YONHAP News

Après leur retrait, début août, du traité de désarmement (FNI) conclu avec la Russie pendant la guerre froide, les Etats-Unis ont évoqué la possibilité de déployer des missiles de moyenne portée en Asie-Pacifique. La Chine a aussitôt réagi, appelant les pays de la région à la prudence.Dans ce contexte, la sous-secrétaire d’Etat américaine chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationales a parlé d’une décision souveraine qui doit être prise par les leaders des pays concernés. Andrea Thomson a tenu ces propos lors d’une rencontre hier avec les journalistes en Nouvelle-Zélande.Elle a affirmé en même temps qu’aucune décision ne serait arrêtée par son pays tout seul, mais qu’elle le serait après consultation avec ses partenaires et ses alliés concernés.A ce propos, l’agence AP a rapporté que le Japon, la Corée du Sud et l’Australie étaient les pays candidats où les armements conventionnels américains pourraient être positionnés.