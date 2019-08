Etude de faisabilité préliminaire : une dérogation sera accordée aux projets R&D de matériaux et de pièces détachées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de plancher sur les mesures à prendre afin de compenser l’impact des restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud. Elles concernent en particulier les matériaux, les composants détachés et les équipements.Le 5 août, il a déjà annoncé une panoplie de mesures en ce sens. Il s’agissait alors de renforcer leur compétitivité. Et hier, l’exécutif en a dévoilé une nouvelle série après consultation avec le Minjoo, le parti au pouvoir et la Cheongwadae.Elle prévoit cette fois d’exempter, dans le courant du mois, les projets de recherche et développement (R&D) dans ces domaines d’une étude de faisabilité préliminaire. Des projets de l’ordre de quelque 1 600 milliards de wons. Actuellement, les projets dont le montant dépasse la barre des 30 milliards de wons font l’objet de l’étude en question, selon la loi concernée.Le pouvoir a également décidé d’établir le mois prochain un banc d’essai pour le soutien ciblé et adapté des entreprises de quatre domaines : la chimie, le pétrole, la métallurgie et la céramique.