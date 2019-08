DHC TV prétend que ses programmes anti-coréens sont fondés sur des faits

Photo : KBS News

Au Japon, DHC TV poursuit ses émissions dénigrant la Corée du Sud. Il s’agit d’une chaîne d’extrême-droite diffusée sur YouTube. Elle est affiliée au groupe de cosmétiques DHC.Ces émissions ont suscité l’ire des sud-Coréens. Certains d’entre eux boycottent les produits de l’entreprise. Cela a amené des magasins à les retirer de leurs rayons. Et sa succursale DHC Corée a quant à elle dû présenter des excuses et a revendiqué la suspension des émissions en question.Pour enfoncer le clou, DHC TV a mis en avant que ses émissions étaient bel et bien fondées sur des faits et qu’elles s’inscrivaient dans le cadre de la liberté de la presse.Dans un message publié aujourd’hui sur son site web, la chaîne a surenchéri, demandant aux médias sud-coréens de justifier leurs critiques. Ceux-ci avaient fait état d’une déformation de l’histoire.