Le destroyer Gang Gam-chan prend la mer pour le golfe d’Aden

Le destroyer Gang Gam-chan du 30e bataillon de l'unité Cheonghae est parti hier pour le golfe d'Aden. Selon la Marine, il y effectuera sa mission jusqu’à mi-février 2020 en relayant le navire Dae Jo-yeong.Les envoyés sont composés de quelque 300 militaires, y compris les membres d’équipage, l’équipe de démolition sous-marine (UDT) chargée du contrôle ainsi que les forces aéronavales capables de manœuvrer les hélicoptères Lynx. Ces dernières seront dirigées par une chef féminine pour la première fois dans l’histoire du pays.Le Gang Gam-chan a déjà été déployé dans cette zone en 2010, 2012 et 2014. Lors de sa deuxième expédition, le 11e bataillon avait secouru les marins sud-coréens d’un navire, le MT Gemini, enlevés par des pirates somaliens.Certains ont prévu que le vaisseau se chargera des opérations dans le détroit d’Ormuz, si le pays du Matin clair décide d’y envoyer une troupe, mais le porte-parole du ministère de la Défense a balayé cette rumeur dans un briefing régulier hier en annonçant son départ. Selon lui, Séoul et Washington n’ont pas encore discuté de cette question et les autorités envisagent différents moyens pour protéger les navires sud-coréens dans cette zone.