Un rendez-vous « secret » entre les vice-ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères annulé

Photo : KBS News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Se-young et son homologue japonais Takeo Akiba avaient envisagé de se rencontrer en secret. Avec pour but d’échanger avec franchise sur les meilleurs moyens de sortir de la crise que traversent actuellement leurs pays.Ils se seraient donné rendez-vous dans un pays tiers aussitôt après le jour de l’anniversaire de la libération de la Corée du joug nippon. Plus concrètement, vendredi ou samedi dans une nation d’Asie du Sud-est.Cela dit, leur entretien a été annulé à la dernière minute, après qu’un journal séoulien en a rapporté aujourd’hui la tenue. Il est cependant toujours possible que les deux hommes choisissent une autre date.Dans ce contexte, les deux pays voisins cherchent à organiser une nouvelle réunion entre leurs chefs de la diplomatie, en marge de leur conférence conjointe à trois avec leur homologue chinois, qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine à Pékin.