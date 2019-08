Une statue de « wianbu » s'expose à la porte de Brandebourg

Photo : KBS News

Une statue de la « fille de la paix » a été présentée devant la porte de Brandebourg à Berlin. Exposée à Gedok, un musée pour les artistes féminines, elle a pris le métro pour arriver à ce lieu symbolisant la réunification de l'Allemagne, en passant par la Place de Potsdam et le Mémorial de l'Holocauste.Autour de cette statue en mémoire des femmes de réconfort se sont rassemblés des Berlinois ainsi que des touristes pour commémorer la 1 400e édition de la manifestation du mercredi devant l'ambassade du Japon à Séoul et le 7e anniversaire de la Journée des « wianbus ». Deux manifestations visant à dénoncer l'esclavage sexuel de l'armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale et à rendre hommage à ses victimes.Une centaine de participants à l'événement sont également passés devant l'ambassade du Japon à Berlin pour appeler Tokyo à se repentir de son passé belliqueux.La statue sera abritée le 12 septembre dans le bureau de Korea-Verband, une ONG basée à Berlin, qui envisage d'ailleurs de la placer de manière permanente dans la capitale allemande.