Moon Jae-in manifeste sa volonté de saisir la main du Japon s’il opte pour le dialogue

Photo : YONHAP News

La cérémonie du 74e anniversaire de la libération de la Corée s’est déroulée ce matin dans le Hall de l’indépendance de Corée à Cheonan, dans la province du Chungcheong du Sud pour la première fois en 15 ans. Quelque 1 800 personnes étaient présentes, dont des anciens militants indépendantistes et des citoyens de toutes les classes de la société.Le président de la République a profité de l’occasion pour afficher dans son discours sa volonté de créer un pays dont la population rêve et qui ne peut être affecté par quoi que ce soit, en se rappelant des ancêtres qui ont fait face aux crises de manière ferme. Selon Moon Jae-in, l’objectif n’est pas encore atteint par manque de puissance nationale et en raison de la division de la péninsule.Cette affirmation laisse entendre son intention de combattre la crise économique du pays due aux restrictions commerciales nipponnes. Le locataire de la Maison bleue a tout de même ouvert la possibilité de mener un dialogue diplomatique avec l’Archipel en affirmant qu’il saisirait la main de ce dernier si celui-ci optait pour le dialogue et la coopération.Le chef de l'Etat a également souhaité développer la paix et la prospérité en Asie du Nord-est avec le Japon en l’invitant à réfléchir sur son passé pour ce faire. D’après lui, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo constituent une occasion parfaite pour poser la base de la coopération entre les nations.