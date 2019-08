Canicule : plus de 1 500 personnes touchées par des maladies liées à la chaleur

Photo : YONHAP News

En cette pleine période de l’été, la canicule fait de nombreuses victimes en Corée du Sud. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le nombre d'individus ayant souffert de pathologies liées à la chaleur comme des coups de chaleur et des insolations s’est élevé à 1 577 cette année, et cela a été fatal à dix personnes.Parmi ces cas recensés, 80 % se sont produits dans des lieux en plein air, notamment des chantiers, des champs, des rues et des terrains de sport. Le reste est survenu en intérieur comme dans des maisons, des bureaux, des bâtiments et des serres.Ces chocs interviennent lorsqu’une personne est exposée une longue période à la chaleur, et ils sont accompagnés de symptômes tels que des maux de tête, des crampes musculaires et de la fatigue, entre autres. Afin de les prévenir, il est conseillé d’éviter de faire des activités en extérieur, de maintenir le lieu où l’on se trouve à une température fraîche et de boire beaucoup d’eau.