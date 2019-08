La Corée du Nord tire deux nouveaux projectiles non identifiés vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a de nouveau lancé, ce matin, deux projectiles non identifiés vers la mer de l’Est.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces projectiles ont été tirés respectivement vers 8h01 et 8h16 depuis Tongchon, dans la province de Gangwon située au sud-est du pays. Ils ont volé sur environ 230 km à une altitude de 30 km et à une vitesse maximale de 6,1 Mach.Une heure après cette nouvelle provocation, la Cheongwadae a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale sous la présidence du consiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong. La Maison bleue a fait savoir que les participants avaient appelé Pyongyang à arrêter les tirs de projectiles de courte portée, qui risquent d’exacerber les tensions militaires dans la péninsule.C’est la 6e fois que la Corée du Nord procède à de tels tirs en trois semaines. Le dernier en date remonte à samedi dernier. Cette série de provocations armées est considérée comme une contestation des manœuvres militaires sud-coréano-américaines actuellement en cours. Ces exercices ont débuté dimanche dernier et vont s’achever mardi prochain.