Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et japonais se retrouvent la semaine prochaine à Pékin

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, chinoise et japonaise vont se réunir la semaine prochaine à Pékin alors que ces trois pays voisins accordent leur violon sur le calendrier d'un sommet trilatéral de leurs dirigeants d'ici la fin de cette année.D'après le ministère des Affaires étrangères, Kang Kyung-Wha, Wang Yi et Taro Kono vont se pencher sur l'ordre du jour de la rencontre des chefs d'Etat, du 20 au 22 août dans la capitale chinoise. L'occasion aussi de trancher sur les pourparlers bilatéraux entre Séoul et Tokyo ainsi qu'entre Séoul et Pékin. Leur dernière entrevue remonte à août 2016.De l'avis des experts, une fois Kang Kyung-wha et Taro Kono assis à la table des négociations, leur discussion portera notamment sur les moyens de dénouer différents conflits diplomatiques en amont du prolongement d'un accord bilatéral de sécurité générale d'informations militaires entre Séoul et Tokyo, le GSOMIA, qui arrive à échéance le 24 août prochain.Séoul s'attend à ce que cette prochaine rencontre ministérielle contribue à fortifier le dispositif de coopération trilatérale et à relancer sa mise en œuvre.