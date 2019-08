Steve Biegun attendu demain à Séoul en vue de préparer la reprise du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d'Etat américain pour la Corée du Nord visitera aujourd’hui le Japon avant un voyage de trois jours à partir de demain en Corée du Sud. Le dernier déplacement de Steve Biegun remonte à il y a sept semaines. C’était pour préparer le sommet de Panmunjom entre le président américain et le dirigeant nord-coréen qui a eu lieu le 30 juin à la frontière intercoréenne.Le département d'Etat a précisé que Biegun rencontrerait des responsables de Tokyo et de Séoul dans le but de coordonner la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord. Puisque son arrivée coïncide avec la fin des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, cela peut être interprété comme un signal montrant que Washington est prêt à dialoguer avec Pyongyang.Cette hypothèse semble d’autant plus plausible que Donald Trump et Kim Jong-un ont réaffirmé à plusieurs reprises leur volonté de reprendre les négociations.