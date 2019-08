Le transport aérien victime de la décroissance et du conflit commercial entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Korean Air et Asiana Airlines, les deux premières compagnies aériennes du pays, ont décidé de fermer une grande partie de leurs lignes de fret aérien. Leur déficit d'exploitation a atteint chacune 1 000 milliards de wons au deuxième trimestre de cette année, soit un peu plus de 744 millions d'euros.Les compagnies aériennes à bas coût ne sont pas épargnées des mauvais résultats. Jeju Air a enregistré une perte d'exploitation de 12,7 milliards de wons, soit environ 9,5 millions d'euros. Il s'agit d'ailleurs de son premier trimestre déficitaire en cinq ans. Aucune des huit sociétés de transport aérien du pays n'était excédentaire entre avril et juillet 2019.Le trimestre suivant ne s'annonce pas moins morose, en raison du mouvement de boycott du tourisme vers le Japon déclenché par les représailles commerciales nippones. Les transporteurs aériens se sont vus contraints d'annuler un grand nombre de vols à destination de l'archipel. Pour les compenser, ils ont déposé une demande d'ouverture de neuf nouvelles lignes vers la Chine, que les autorités chinoises ont refusée.