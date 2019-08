Mike Pompeo se déclare préoccupé par les essais de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain s’est dit préoccupé par la récente série de tirs nord-coréens, précisant que Pyongyang avait bel et bien lancé des missiles balistiques. Il a fait ces remarques dans un entretien, hier, avec la chaîne de télévision CBS.Mike Pompeo a aussi admis que son pays et l’Etat communiste n’avaient pu retourner à la table des négociations aussi rapidement qu’attendu. Et d’ajouter être bien conscient que le chemin à parcourir était long et parsemé de difficultés. Dans la foulée, il a appelé le régime de Kim Jong-un à revenir au plus vite au dialogue pour obtenir de meilleurs résultats.Questionné sur la possibilité de renouer justement les négociations de travail avec le Nord, le chef de la diplomatie états-unienne s’est contenté de dire que le représentant spécial de son ministère pour la Corée du Nord était en voyage au Sud, sans préciser son programme.