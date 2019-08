Moscou met en garde les pays d’Asie contre le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire

Photo : KBS News

La tension est palpable entre la Russie et les Etats-Unis, après que ceux-ci ont testé dimanche un missile conventionnel de moyenne portée.De hauts responsables russes y ont aussitôt réagi. Konstantin Kosachev, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, est l’un des premiers à le faire.A en croire l’agence TASS, il a dénoncé le tir et mis en garde en même temps les USA comme les nations qui accepteront de déployer les missiles de portée intermédiaire américains. Et d’ajouter que ces engins, où qu’ils soient installés, en Asie comme en Europe, pourront atteindre la Russie et qu’ils constituent donc une menace militaire directe pour le pays.Selon Kosachev, le tir de missile américain de dimanche prouve que les Etats-Unis avaient, eux, violé le traité INF avant même leur retrait, début août.