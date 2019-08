Conflit sud-coréano-japonais : Séoul semble miser sur le soutien international

Photo : KBS News

En voyage à Washington, le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Tae-ho s’est rendu deux fois hier au siège du département d’Etat. Il a été reçu par David Stilwell dans la matinée et Keith Krach dans l’après-midi, qui sont respectivement le secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique et le sous-secrétaire d’Etat à la croissance économique.D’après Lee, la coopération économique entre les deux alliés et la brouille commerciale Séoul-Tokyo ont été au cœur de leurs discussions.La Corée du Sud semble alors miser sur la prise de position des USA et des autres nations pour trouver une issue à son conflit avec le Japon. D’autant plus que celui-ci pourra déployer des efforts diplomatiques sur la scène multilatérale, en particulier au sommet du G7, qui s’ouvrira samedi à Biarritz en France.Dans cette optique, la semaine dernière, deux hauts diplomates sud-coréens ont visité l’Italie, l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Et le conseiller adjoint à la sécurité nationale de Moon Jae-in s’était quant à lui rendu au Canada.