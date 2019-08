Accord de libre-échange : les négociations sud-coréano-israéliennes aboutissent

La Corée du Sud et Israël sont finalement convenus, hier à Jérusalem, de conclure un accord bilatéral de libre-échange après trois ans de négociations.Les deux pays devront désormais engager les procédures nécessaires pour le mettre en vigueur. Il s’agit de procéder à un examen juridique du texte du traité, de le signer officiellement et de le ratifier au Parlement, entre autres.Une fois l’accord mis en œuvre, le pays du Matin clair supprimera progressivement les droits de douane de l’ordre de 99,9 % sur les produits qu’il achètera auprès de l'Etat hébreu, alors que celui-ci devra en exempter totalement ses importations.Les produits concernés sont notamment les automobiles et leurs pièces détachées, le textile, les cosmétiques et les équipements pour la fabrication de semi-conducteurs. Les tarifs douaniers sur les marchandises dites sensibles comme certains produits agricoles et halieutiques seront toutefois maintenus.Séoul et Jérusalem se sont aussi engagés à élargir leur coopération technologique dans divers domaines allant de l’aviation à l’intelligence artificielle en passant par la santé publique et les énergies renouvelables.La Corée du Sud met l’accent sur le fait qu’il s’agit du premier traité commercial entre Israël et un pays asiatique.