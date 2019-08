Le PAM a réduit son aide à la Corée du Nord en 2018 en raison du manque de financement

Photo : YONHAP News

Le Programme alimentaire mondial (Pam) a dû suspendre, l’an dernier, son aide à la Corée du Nord en raison du manque de fonds.Si l'on en croit son rapport annuel 2018, cité aujourd’hui par la Voix de l’Amérique (VOA), le Pam a été contraint de stopper ou réduire son assistance alimentaire pour les enfants en bas âge ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes. Et pour cause : le montant nécessaire pour venir en aide au pays communiste a été estimé à 52 millions de dollars, mais celui des contributions effectivement allouées n’était que de 22 millions de dollars.Dans ce contexte, le Service de recherches économiques (ERS) du département de l’Agriculture des Etats-Unis a estimé le volume de riz que le régime de Kim Jong-un devrait récolter cet automne à 1,36 million de tonnes, soit le plus bas depuis 1994.