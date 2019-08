Le Pentagone annule son projet de développement d’un nouveau type d’ogive pour les missiles d’interception

Photo : YONHAP News

Le département de la Défense des Etats-Unis a annulé son contrat avec Boeing visant à développer un nouveau type d’ogive pour les missiles d’interception. Et ce pour des raisons financières. Ce projet était notamment destiné à faire face aux menaces balistiques nord-coréennes.D’après les informations relayées hier par des médias locaux, dont l’Associated Press (AP) et Bloomberg, c’est parce que ce programme requiert un financement phénoménal alors que 1,2 milliard de dollars ont déjà été injectés.D’après l’AP, le Pentagone avait initialement demandé à l’avionneur américain de concevoir un nouveau type d’ogive plus fiable, capable de neutraliser les missiles intercontinentaux (ICBM) que la Corée du Nord serait en train de développer afin de pouvoir atteindre les Etats-Unis.L’annulation de ce contrat pourrait retarder le déploiement de 20 nouveaux missiles d’interception dans lesquels devait être chargée l’ogive en question. Le gouvernement envisageait de le faire après l’approbation du Congrès, en portant le nombre de missiles d’interception de 44 actuellement à 64.