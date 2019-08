Photo : YONHAP News

Les nuages domineront toujours la péninsule ce week-end pour protéger les promeneurs et les derniers vacanciers des rayons du soleil. La pluie ne devrait pas venir gâcher la fête, hormis peut-être dimanche en fin de journée sur l'île de Jeju et le long de la côte nord-est.Les températures demeureront chaudes, sans être étouffantes. On prévoit 29℃ à Séoul et à Daejeon, 30℃ à Gangneung, et 31℃ à Daegu.