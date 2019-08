Choi Gate : la Cour suprême prononcera son verdict jeudi prochain

Photo : KBS News

La Cour suprême a annoncé hier que son assemblée plénière prononcerait le 29 août prochain son verdict contre l’ancienne présidente Park Geun-hye, sa conseillère occulte Choi Soon-sil, et le vice-président de Samsung Electronics Lee Jae-yong, impliqué dans le vaste scandale de trafic d'influence et de corruption.L’assemblée plénière du tribunal de dernière instance a déjà mis fin à la procédure d’instruction le 20 juin dernier. Depuis deux mois, elle n’arrivait pas à fixer la date de son jugement. Un retard exceptionnel.Cela s’explique au moins par deux raisons. D’une part, il existait toujours une divergence entre les juges. D’autre part, la Parquet mène son investigation sur le scandale des comptes falsifiés de Samsung Biologics, une opération qui aurait eu pour but de faciliter la succession de Lee Jae-yong à la tête du premier conglomérat du pays.Le point le plus litigieux, c’est de savoir si l’ex-dirigeante Park et sa conseillère de l'ombre Choi Soon-sil ont reçu des pots-de-vin du vice-président de Samsung Electronics. Les cours d’appel chargées de juger les affaires de Park et de Choi avaient reconnu cette culpabilité en défaveur des deux accusées. Ainsi, l’ancienne présidente a été condamnée à 25 ans de prison.Par contre, la Cour d’appel chargée du procès contre Lee Jae-yong a estimé que celui-ci n’avait pas demandé de faveurs illicites auprès de Park et Choi. Ainsi, elle l’a condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis de quatre ans pour le libérer par la suite.Le sort des trois personnalités sera scellé par la Justice dans une semaine.