Séoul appelle Pyongyang à s’abstenir de tout acte de provocation qui risque de faire monter la tension dans la péninsule

Photo : YONHAP News

A 8h30, soit environ une heure et demie après les nouveaux essais balistiques nord-coréens, la Maison bleue a convoqué son Conseil de sécurité nationale (NSC) afin d’examiner l’ensemble de la situation militaire et sécuritaire dans la péninsule.Lors de cette conférence présidée par le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Chung Eui-yong, les membres permanents du NSC ont manifesté leur profonde inquiétude face au lancement par la Corée du Nord de nouveaux projectiles, et ce même après la fin des exercices militaires conjoints Corée-USA. Ils ont également appelé Pyongyang à s’abstenir de tout acte de provocation qui risque de faire monter la tension dans la région. Ils ont également décidé de continuer à mener des efforts diplomatiques avec la communauté internationale pour que le régime de Kim Jong-un revienne au plus vite à la table des négociations nord-coréano-américaines afin de réaliser la dénucléarisation, un objectif convenu par les leaders des deux Corées et des Etats-Unis.Et enfin, le bureau présidentiel a déclaré que les détails des projectiles tirés ce matin allaient être identifiés à travers une étroite coopération entre les autorités sud-coréennes et américaines.