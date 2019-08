Trump : l'exercice conjoint Séoul-Washington est un total gaspillage

Photo : KBS News

L'entraînement militaire conjoint sud-coréano-américain est inutile et un total gaspillage. C'est ce qu'a lancé hier, heure locale, le président américain lors de son tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en marge du sommet du G7 en France.Donald Trump a également fait savoir que le leader nord-coréen était bien mécontent que la Corée du Sud procède à ces « jeux de guerre », se référant à la missive qu'il a récemment reçue de Kim Jong-un. Il a jouté que le pays communiste ne violait pas d'accord, puisque les récents tests concernent des missiles de courte portée.De son côté, Shinzo Abe a estimé que les tirs en question enfreignaient les résolutions de l'Onu et les a qualifiés d’extrêmement regrettables.Sur l'avancement des pourparlers entre Pyongyang et Washington, le locataire de la Maison blanche a de nouveau mis en avant sa bonne relation avec le dirigeant nord-coréen qui, selon lui, prendra la bonne décision.