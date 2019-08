Golf : Ko Jin-young remporte la 4e victoire de la saison

Photo : YONHAP News

Ko Jin-young a remporté le Canada Pacific Women's Open, un tournoi majeur du circuit LPGA. La golfeuse sud-coréenne a achevé aujourd'hui le round final par un score de 8 sous le par avec 64 coups sans bogey, rendant une carte finale de -26 avec 262 coups, à Aurora en Ontario.Il s'agit pour elle du quatrième titre du genre depuis le début de l'année, après sa victoire à l’Evian Championship en juillet dernier et à l'ANA Inspiration en avril dernier.Ko conserve ainsi sa place de numéro un mondial en golf féminin, et reste en tête du classement des prix en espèces et du nombre de coups moyen.Le golf féminin du pays du Matin clair totalise désormais 12 victoires sur 24 circuits LPGA tenus en 2019.