Le Tour de la DMZ 2019 s’élance le 30 août

Le Tour de la DMZ 2009 se tiendra du 30 août au 3 septembre près de la zone frontalière entre les deux Corées. Cette 4e édition de la compétition de cyclisme sur route juniors est organisée par le ministère de l'Intérieur, la municipalité d’Incheon et les provinces de Gyeonggi et de Gangwon. Il s’agit de la seule compétition cycliste pour adolescents en Asie reconnue par l’Union cycliste internationale.L’événement a pour but de dynamiser les quartiers riverains, de promouvoir la paix dans la péninsule ainsi que l’usage du vélo. Les cyclistes concourront cette année sous le slogan de « La paix, la réconciliation et la coopération, on roule dans une nouvelle époque ».Les coureurs s’élanceront de l’observatoire de la réunification de Goseong pour gagner le gymnase de Goindol à Ganghwa, en passant par Injae, Yeoncheon, Paju et Gimpo. Ils devront parcourir 510 km pendant cinq jours. Cette année, un trajet de 8 km aller-retour dans une zone interdite aux civils, entre le pont de la réunification de Paju et le carrefour de Jeomwon, sera ajouté à la course.