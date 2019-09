Typhon Lingling : trois morts et vingt-quatre blessés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le 13e typhon Lingling accompagné de rafales de vent qui a frappé le week-end dernier la péninsule coréenne a laissé derrière lui trois morts et quelques 160 000 foyers sans électricité en Corée du Sud.Le quartier général central contre les désastres a ainsi recensé trois victimes dont une septuagénaire retrouvée morte après avoir été emportée par de fortes bourrasques dans la province de Chungcheong du Sud. Il a également déploré vingt-quatre blessés y compris des pompiers et policiers qui étaient en opération de sauvetage.Toujours d'après la cellule de crise, ont été recensés jusqu’à présent 9 400 sites sinistrés dont 400 immeubles inondés, ainsi que 14 000 hectares de terres agricoles submergées par les eaux ou ravagées par la tempête. Plus de 5 000 arbres ont été renversés et 1 200 feux de circulation et réverbères ont été détruits. Le vent d'une puissance inédite a également touché vingt-cinq patrimoines nationaux.Le Premier ministre a ordonné des travaux de réparation d'urgence et la mise en place d’enquêtes sur les dégâts chez les agriculteurs ayant souscrit des assurances avant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, afin d’effectuer un pré-remboursement à hauteur de 50 % des indemnités.