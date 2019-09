Naufrage du Golden Ray : les quatre sud-Coréens secourus sains et saufs

Photo : YONHAP News

La Garde côtière des États-Unis (USCG) a réussi à secourir quatre sud-Coréens coincés dans un cargo transporteur de véhicules, qui a chaviré au large de la côte est des États-Unis.Petit rappel : le Golden Ray, appartenant à Hyundai Glovis Co., la filiale logistique du groupe sud-coréen Hyundai Motor, a fait naufrage vers 1h40 dans la nuit de dimanche, heure américaine, en s’inclinant sur bâbord à 12,6 km du port de Brunswick, dans l'État de Géorgie.Des membres de la Garde côtière ont d’abord vérifié que les quatre ressortissants sud-coréens, enfermés à l’intérieur, étaient tous en vie vers 12h50 le jour de l’accident. Ils ont ensuite percé la coque afin de maintenir la communication avec eux. Une véritable opération de sauvage a été lancée dès 7 heures du matin, heure locale, en déployant un hélicoptère.Dans son tweet posté ce matin vers 7 heures, heure sud-coréenne, l’USCG a fait savoir que les derniers membres d’équipage du navire avaient été tous secourus sains et saufs.Apprenant le sauvetage des quatre compatriotes, la Maison bleue a adressé un message de joie et de félicitations aux familles qui attendent avec impatience leur retour sain et sauf.