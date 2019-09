Aucun événement organisé pour le premier anniversaire du bureau de liaison entre les deux Corées

Photo : YONHAP News

Le 14 septembre, cela fera un an jour pour jour que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont ouvert à Gaeseong, en territoire nord-coréen, leur bureau de liaison, considéré comme une ambassade de facto. Mais elles ne semblent pas organiser d’événements communs marquant cet anniversaire pourtant lourd de sens.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé qu’une telle décision avait été prise en considération de la récente situation. Lee Sang-min a ajouté que le vice-ministre de la Réunification Suh Ho, qui est le représentant sud-coréen du bureau, devait cependant se rendre aujourd’hui à Gaeseong pour encourager le personnel de son pays.Interrogé sur la possibilité que Suh y contacte des responsables nord-coréens, le porte-parole a répondu qu’il n’y avait aucun projet en ce sens.Séoul et Pyongyang avaient convenu d’organiser des réunions hebdomadaires entre leurs représentants lorsqu’ils ont ouvert le bureau il y a un an. Mais ces rencontres n’ont jamais eu lieu après la déconvenue du sommet de Hanoï en février entre Kim Jong-un et Donald Trump.