La Corée du Nord aurait tiré hier trois projectiles

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréennes ont annoncé hier que la Corée du Nord avait tiré deux projectiles. Or, contrairement à ce qui a été annoncé, l’armée nord-coréenne semble en avoir lancé trois, mais deux d’entre eux n’auraient pas atteint leur objectif.Ce sont des experts sud-coréens en la matière qui ont évoqué une telle possibilité en se basant sur les photos publiées aujourd’hui par le Rodong Sinmun. Ce journal officiel du Parti nord-coréen des travailleurs les a publiées, affirmant qu’il s’agissait d’un test de lance-roquettes multiple de très grande dimension.Selon ces experts, on y voit un tracteur-érecteur-lanceur (TEL) équipé de quatre tubes de lancement, dont les parties inférieures des trois restent ouvertes.A ce propos, l’état-major interarmées sud-coréen a réaffirmé avoir détecté seulement deux projectiles. Il mène tout de même un examen plus détaillé pour savoir si l’Etat communiste en a bien lancé trois.