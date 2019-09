Météo : un mélange de pluie, de soleil et de grisaille

Étrange journée d’un point de vue météorologique sur Séoul puisque les habitants se sont réveillés sous la grisaille voire quelques gouttes de pluie, avant de profiter d’un grand ciel bleu et ensoleillé, puis de retrouver une couverture nuageuse plus ou moins épaisse. Des variations de météo présentes un peu partout dans le pays.Les températures atteindront les 29°C au cœur de l’après-midi dans la capitale comme à Busan, il fera 28°C du côté de Daegu et de Daejeon, et 27°C sur l’île de Jeju, au sud-ouest de la péninsule.