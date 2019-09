PGA Tour : Im Sung-jae élu meilleur Rookie de l'année

Photo : YONHAP News

Im Sung-jae est devenu le premier golfeur d’origine asiatique à être élu meilleur Rookie du PGA Tour, après un vote des joueurs du circuit américain ayant participé à plus de 15 tournois au cours de la saison 2018-2019. Rebaptisé cette année le « Arnold Palmer Award », le titre de Rookie a été créé en 1990. Le sud-Coréen âgé de 21 ans a devancé d’autres candidats américains comme Collin Morikawa, Matthew Wolff et Cameron Champ.Rappelons qu’Im a déjà reçu le titre de joueur de l’année et de Rookie lors du Korn Ferry Tour. Il s’agit de sa première participation au circuit américain PGA. Et il est le seul débutant à s'être qualifié pour la finale de la FedEx Cup.Par ailleurs, c’est le golfeur nord-irlandais Rory McIlroy qui a remporté le trophée de joueur de l'année sur le PGA Tour, détrônant l’ancien champion américain Brooks Koepka.