Donald Trump cite la Corée du Sud en évoquant sa lutte pour protéger les firmes américaines

Parlant du combat qu’il mène à l’étranger afin de protéger les intérêts des entreprises de son pays, le président américain a mentionné la Corée du Sud.Donald Trump a tenu ces propos hier, heure américaine, à la Maison blanche en affichant sa volonté de renforcer la lutte contre les cigarettes électroniques aromatisées. Dans ce cadre, la FDA (Food and Drug Administration), annoncera dans les semaines à venir une mesure draconienne visant à éliminer ces cigarettes du marché américain.Interrogé par des journalistes à propos des impacts négatifs que ce dispositif pourrait avoir sur les fabricants locaux, le numéro un des Etats-Unis a mis en avant la guerre commerciale qu’il mène face à la Chine dans le but de préserver les intérêts des sociétés américaines.Et il a également souligné les efforts déployés par son administration lors des négociations commerciales avec l’Union européenne, le Japon et la Corée du Sud dans le but de sauvegarder les profits et l’emploi de sa population.