Samsung et LG s’illustrent à l’IFA avec leurs produits électroniques de pointe

Photo : KBS News

L’IFA Berlin (Internationale Funkausstellung Berlin), le plus grand salon européen de l’électroménager et des TIC, s’est déroulé du 6 au 11 septembre. Les géants sud-coréens Samsung et LG ont apprécié les nombreuses louanges faites par les médias présents. Un succès particulièrement retentissant dans le domaine des téléviseurs ultra-haute définition, où les entreprises chinoises et japonaises mènent une concurrence rude.La télévision Samsung 8K QLED de 55 pouces, dévoilée pour la première fois lors de cet événement, a obtenu le titre de « meilleur produit » par TechRadar et What Hi-Fi. Son Air Dresser, un rafraîchisseur de vêtements, faisait partie des huit meilleures nouvelles technologies choisies par CNET et a été également sélectionné comme meilleur appareil électroménager par le magazine anglais T3. Quant au portable pliable Galaxy Fold, et à celui recourant au réseau 5G, le Galaxy A90, ils étaient tous deux dans les 12 meilleurs gadgets de l’hebdomadaire Newsweek.Concernant son concurrent LG, le téléviseur Oled 8K de 88 pouces a été présenté dans le site spécialisé Mashable comme l’un des 8 produits les plus remarquables du salon. Le G8X ThinQ, un smartphone à deux écrans, a eu l’honneur d’être élu meilleur téléphone portable par Tom's Guide.