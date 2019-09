Les sud-Coréens dépensent plus à l’étranger que dans leur pays

Photo : KBS News

Les dépenses des sud-Coréens à l’étranger sont de retour sur la courbe ascendante. Selon les statistiques de la Banque de Corée, ils ont dépensé 8 300 milliards de wons sur le deuxième trimestre cette année, soit 6,3 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 3,4 % en glissement annuel. Sur la même période, la somme dépensée à l’intérieur du pays n’a augmenté que de 1 %.Les habitants du pays du Matin clair ont donc consommé plus pendant leur voyage hors des frontières ou dans l’achat en ligne directement à l’étranger qu’au sein même de leur territoire.Les dépenses à l’étranger sont montées en flèche ces dernières années avant de reculer lors du premier trimestre 2018 (-1,5 %).Par ailleurs, le montant total déboursé par les étrangers en Corée du Sud a augmenté de 26 % par rapport à l’an dernier avec 4 500 milliards de wons, l’équivalent de 3,4 milliards d’euros. Une hausse portée par l’amélioration des relations entre Séoul et Pékin et une atmosphère plus détendue qui s’est installée dans la péninsule coréenne.