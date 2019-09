Drapeau impérial japonais : le Comité paralympique international ne l'interdit pas

Photo : YONHAP News

Le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique ont annoncé que l'utilisation du drapeau du Soleil levant ne poserait pas de problème dans le déroulement des Jeux prévus l'an prochain à Tokyo.Effectivement, lors du séminaire des chefs des délégations des pays participants aux Jeux paralympiques tenu hier à Tokyo, la Corée du Sud a demandé que le drapeau, symbole de l'impérialisme nippon, soit banni durant les événements sportifs et que le design des médailles soit modifié pour ne pas rappeler le drapeau tant contesté. La Chine a elle aussi réclamé que la neutralité politique soit respectée durant les compétitions.Face à cette demande, le président du Comité international paralympique a répondu qu'il n'y avait aucun règlement pouvant interdire le drapeau. Quant au CIO, il a annoncé à la presse japonaise que l’utilisation du drapeau controversé serait évaluée au cas par cas.Selon les observateurs, les comités ont décidé de tolérer le drapeau du Soleil levant pour ne pas froisser le Japon, qui leur apporte le plus important soutien financier derrière les Etats-Unis.