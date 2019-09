Séoul réduit l’ampleur de la commémoration de l’accord militaire intercoréen en raison de la PPA

Photo : YONHAP News

Demain, cela fera un an jour pour jour que les deux Corées ont signé à Pyongyang leur accord militaire de réduction des tensions.Le gouvernement sud-coréen avait envisagé d’organiser un événement pour célébrer cet anniversaire demain dans la zone de la gare de Dorasan, près de la frontière avec le Nord. Mais il a changé d’avis pour en réduire l’ampleur et pour tenir juste une cérémonie commémorative à Séoul, de crainte de propager la peste porcine africaine, dont le second cas vient d’être découvert dans le pays.Le ministère de la Réunification a annoncé avoir jugé que dans ces circonstances, il vaudrait mieux annuler par exemple le programme « Train de la paix » auquel devaient participer plusieurs collectivités locales. A l’origine, pas moins de 700 citoyens venant de plusieurs villes et provinces devaient partir de la gare de Séoul à bord d’un train spécial pour celle de Dorasan, où étaient prévus une cérémonie commémorative et un concert de la paix, entre autres.