Séoul cherche à attirer des entreprises allemandes spécialisées dans la fabrication de matériaux et de composants

Photo : YONHAP News

Afin de réduire la dépendance de l’industrie des matériaux et des composants vis-à-vis du Japon, le gouvernement organise dès aujourd’hui une conférence à Francfort, en Allemagne, à l’adresse des entreprises allemandes des secteurs concernés.D’après l’annonce faite par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, cet évènement est prévu en marge du Salon de l’automobile de Francfort, auxquels participent massivement les compagnies de semi-conducteurs, d’écrans, de substances chimiques et de voitures du futur.Parmi les participants figurent notamment le fabricant allemand de résines photosensibles, Merck, celui de câblage de semi-conducteurs, Heraus, et le fabricant de plaques de silicium, Siltronics. Seront également présentes des entreprises de plastiques telles que les allemandes BASF et Lanxess ainsi que la belge Solvay.Les participants auraient notamment salué l’environnement stable pour les investissements et le vaste réseau des accords de libre-échange.Le ministère envisage d’organiser des conférences similaires en novembre prochain aux Etats-Unis et au premier semestre 2020 au Royaume-Uni.