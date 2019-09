Le festival international du film de Pyongyang s'ouvre demain

Photo : YONHAP News

Le festival international du film de Pyongyang, l’unique évènement du genre en Corée du Nord, ouvre ses portes demain pour durer jusqu’au 27 septembre sous le thème de « l’indépendance, la paix et l’amitié ».D’après le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, la 17e édition va se dérouler dans plusieurs catégories, tels que les longs métrages, les documentaires, les courts métrages et les dessins animés. Ce festival a normalement lieu tous les deux ans depuis septembre 1987. Mais, fait exceptionnel, il se tient pour la deuxième année consécutive.L’an dernier, des personnalités du monde du cinéma venues de Chine, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Australie et d’Italie étaient présentes à la 16e édition. Des films étrangers tels que « Derrière un excellent homme suit une excellente femme » (Chine), « Salyut-7 » (Russie) et « Rustom » (Inde) ont été récompensés.