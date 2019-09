Un nouveau cas suspect de peste porcine africaine signalé à Gimpo

Photo : YONHAP News

Une nouvelle ferme d’élevage soupçonnée d’être affectée par la peste porcine africaine (PPA) a été signalée vers 6h40 ce matin. Située à Gimpo, elle se trouve à une distance d’environ 10 km à vol d’oiseau de l’exploitation où le premier cas de PPA a été confirmé le 17 septembre dernier.Aucun porc n’est mort, mais l’éleveur de la ferme concernée a signalé à la municipalité de Gimpo une série d'avortements suspects chez quatre truies en mauvaise santé.Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales y a déployé une équipe de quarantaine afin d’empêcher la circulation des Hommes, des animaux et des véhicules dans cette zone et de prendre des mesures de désinfection d’urgence. L’analyse de la PPA nécessite au moins douze heures.En cas de confirmation, il s’agira du troisième foyer de peste porcine en Corée du Sud, après ceux de Paju et de Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi, dont les cas ont été confirmés respectivement les 17 et 18 septembre et du premier cas au sud du fleuve Han.