Deux tentatives de suicide sur cinq sont des récidives

Photo : YONHAP News

36,5 % des personnes qui ont été transférées aux services des urgences pour tentative de suicide ont déjà commis le même acte auparavant. 74,5 % ont consulté au moins une fois un psychothérapeute. Environ la moitié ont commis cette tentative en état d'ébriété. Et dans la plupart des cas, des signes d'alerte ont été émis par les suicidaires, mais ils n'ont pas été saisis par l'entourage pour 77 % d'entre eux.Ce sont des statistiques de 2018 révélées hier par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Si on regarde de plus près les résultats, 18,5 % de la population ont déclaré avoir pensé à se suicider, 4,3 points de moins par rapport à 2013. Les motifs les plus évoqués concernent les difficultés financières, suivies par les problèmes familiaux et le rendement scolaire.Le ministère a expliqué que les statistiques démontraient un recul de la sensibilité populaire sur la prévention du suicide et envisage de renforcer l'encadrement des personnes à haut risque dont les classes défavorisées et les individus souffrant de dépression.