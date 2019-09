Le domicile du ministre de la Justice a été perquisitionné

Photo : YONHAP News

Le Parquet a perquisitionné aujourd’hui la résidence du ministre de la Justice, dans le cadre d'une vaste enquête sur plusieurs allégations de corruption impliquant lui-même et sa famille. Ainsi, Cho Kuk est devenu le premier ministre de la Justice en fonction dont le domicile est perquisitionné. Des documents numériques et papier liés à l’admission de sa fille dans une école de médecine et aux transactions problématiques dans un fonds de capital-investissement privé y sont recherchés.Des enquêteurs ont également été dépêchés à l’université Aju, à la faculté de droit de l’université nationale de Chungbuk, et à l’université Yonsei dans le cadre de l’enquête concernant l’attestation d’un stage effectué par le fils du ministre en 2013 dans le centre judiciaire des droits de l’Homme installé au sein de l’université nationale de Séoul. Les procureurs estiment que ce document soumis pour l'entrée dans des law schools aurait été délivré de manière frauduleuse, comme cela semble avoir été le cas pour la fille de l’ancien conseiller présidentiel aux affaires civiles.La convocation de la professeure Chung Kyung-shim, épouse du ministre Cho, impliquée dans des investissements douteux, aura sans doute lieu cette semaine.