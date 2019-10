PPA : les autorités concernées en alerte avant le passage du typhon Mitag

Photo : YONHAP News

Les administrations concernées par la fièvre porcine sont en alerte avant le passage du typhon Mitag, qui risque de générer des vents violents et de fortes pluies.Si tel est le cas, les désinfectants déjà pulvérisés sur le sol près des élevages touchés par l’épizootie pourraient disparaître. Et les eaux de pluies en provenance des fermes contaminées ou des postes d’abattage pourraient polluer le sol et les cours d’eau à proximité.Le ministère de l’Agriculture s’y prépare. Il envisage de recommencer les opérations de désinfection dès que le typhon aura quitté le paysL’épidémie a aussi entraîné l’annulation provisoire des visites touristiques dans la DMZ, et elle pèse sur l’audit parlementaire des actions du ministère. La commission concernée de l’Assemblée nationale en a réduit l’ampleur. Et les collectivités locales frappées par la maladie ont demandé de reporter à plus tard l’inspection en question.