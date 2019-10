Typhon Mitag : 9 morts et 7 blessés

Photo : YONHAP News

Le 18e typhon de la saison Mitag a quitté, ce matin, la péninsule et a pris la direction de la mer de l’Est. Mais de plus en plus de pertes humaines et matérielles sont à déplorer, notamment dans les zones qui ont été frappées par les fortes précipitations. C’est le cas du sud-est du territoire.Selon un bilan provisoire publié, à 16h 30, par les autorités, on compte neuf morts et sept blessés. Cinq cas de disparition ont aussi été déclarés. De plus, trois personnes se trouvent toujours ensevelies à Busan, la 2e ville du pays, suite à un effondrement de terrain. Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours.Par ailleurs, 268 personnes de 115 foyers ont été déplacées, notamment dans les provinces de Gyongsang du Sud et de Gangwon, et 1 546 autres ont été évacuées à titre préventif dans les provinces de Gyongsang du Sud et du Nord.Côté matériel, 117 maisons et serres ont été inondées sur les îles de Wando et de Jeju. 15 établissements et installations publiques ainsi que 14 routes sont endommagés. Sur les 44 045 foyers qui ont été privés d’électricité à cause des intempéries de cette nuit, pour 36 837 d’entre eux, le courant était revenu en fin de matinée.Les vols d’avions, suspendus à cause du typhon, ont été tous rétablis à 6 h ce matin. Mais en mer, 83 navires se trouvant sur 63 voies maritimes sont toujours bloqués. L’entrée à 456 chemins de 21 parcs nationaux reste également interdite.Dans ce contexte, le gouvernement a déclenché le 2e niveau d’alerte sur l’échelle de réaction d’urgence qui en compte trois. Le Premier ministre Lee Nak-yeon a ordonné la mobilisation de tous les moyens disponibles afin de sauver les quatre personnes toujours ensevelies à Busan et de redoubler la vigilance afin de prévenir de tels accidents.