Patrimoine mondial naturel de l’Unesco : l’UICN mène son évaluation des candidats sud-coréens

Photo : YONHAP News

Quatre bancs de sables situés dans l’ouest et dans le sud du pays sont candidats à l’inscription au patrimoine mondial naturel de l’Unesco. Ils sont situés notamment à Gochang et à Seocheon. La décision finale sera rendue en juillet 2020.Avant cela, des évaluations doivent être menées. Cette fois-ci, c’est l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui les a menées sur place entre le 30 septembre et le 7 octobre. Elle conseille le comité du patrimoine mondial de l'Unesco pour la sélection des biens naturels.Après leur visite, ses experts ont manifesté leur satisfaction notamment à l’égard de l’état de la zone de Gochang.L’UICN établira un rapport sur la base des résultats de leur travail pour le présenter à l’Unesco.