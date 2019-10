Washington appelle Pyongyang à poursuivre les négociations et à respecter les résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont appelé, de nouveau, la Corée du Nord à appliquer les résolutions onusiennes et à poursuivre les négociations nucléaires afin de garantir la paix et la stabilité dans la péninsule et d’atteindre la dénucléarisation.D’après l’information relayée aujourd’hui par Radio Free Asia (RFA), le département d’Etat américain a donné une telle réponse, interrogé sur le commentaire publié hier par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dénonçant la déclaration conjointe adoptée par six pays européens. Celle-ci condamne le tir d’essai du missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) effectué mardi par le pays communiste.Le texte en question a été publié mardi, heure locale, par les ambassadeurs de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Belgique, de la Pologne et de l’Estonie, à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu liée au lancement du MSBS.La Corée du Nord a immédiatement contesté cette condamnation, hier, dans un commentaire la qualifiant de « grave provocation », et a laissé entendre qu’elle pourrait reprendre le lancement d’essai de ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).