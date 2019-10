Les syndicats de chemins de fer entament une grève de trois jours

Photo : YONHAP News

Les syndicats de chemins de fer ont lancé, aujourd’hui, une grève de trois jours. Une première depuis septembre 2016. Ainsi, une perturbation est à prévoir vu que seul 72 % du trafic du KTX, le train à grande vitesse, et 60 % de celui des autres trains sera assuré.Les grévistes réclament la normalisation de leur salaire, la réduction du temps de travail ainsi que le changement de statut des employés précaires travaillant dans des conditions dangereuses.Enfin, les syndicats appellent à fusionner les trains à grande vitesse du pays, le KTX et le SRT. Ce dernier, mis en service en 2016, est géré par la société anonyme SR, alors que l’opérateur du KTX, inauguré en 2004, est l’entreprise publique ferroviaire Korail.Les partenaires sociaux ont mené des négociations à plusieurs reprises depuis le mois de mai sans parvenir à un terrain d’entente.En revanche, les lignes du SRT seront desservies normalement, les syndicats de SR ne participant pas à la grève.De leur côté, les syndicats de la société publique de transport de Séoul, qui gère huit lignes de métro dans la capitale, ont entamé un mouvement social en réclamant l’augmentation des effectifs et l’amélioration du système de calcul des salaires. En cas de refus de leurs réclamations, ils envisagent de lancer une grève générale le mois prochain.