Lee Nak-yon se rendra à Tokyo pour la cérémonie de couronnement de l’empereur Naruhito

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen vient de confirmer sa présence à la cérémonie de couronnement de l'empereur japonais Naruhito, qui se tiendra le 22 octobre prochain. Le lendemain, il assistera au banquet organisé par son homologue nippon Shinzo Abe.Durant la visite de Lee Nak-yon à Tokyo, les deux chefs de gouvernement pourraient s’entretenir. Dans ce cas, il s’agirait de la première discussion de haut niveau entre la Corée du Sud et le Japon en un an, depuis le verdict de la Cour suprême qui a ordonné au géant industriel nippon Mitsubishi d’indemniser les victimes sud-coréennes forcées de travailler durant l’occupation japonaise.D’après un haut représentant de la Maison bleue, la participation du Premier ministre à la cérémonie de couronnement du nouvel empereur pourrait contribuer à élargir le dialogue bilatéral. Cependant, il faudra des échanges étroits afin de mettre fin au conflit économique entre les deux nations.Parallèlement à ses efforts diplomatiques, la Cheongwadae continuera d’élaborer des contre-mesures afin de faire face aux restrictions commerciales imposées par Tokyo.Dans un contexte où le parti au pouvoir comme les partis d’opposition expriment leur souhait de voir les relations avec le pays voisin s’améliorer, le gouvernement sud-coréen cherchera à organiser un entretien entre Lee et Abe.