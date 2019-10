Le cinéma coréen va fêter ses 100 ans en plein cœur de Séoul

Photo : YONHAP News

A l'occasion du centenaire du cinéma coréen, un grand festival aura lieu du 23 au 27 octobre sur la place Gwangwhamun, en plein cœur de Séoul. Des conférences, des concerts et des expositions seront organisés pour revenir sur les 100 dernières années du 7e art au pays du Matin clair et préparer le siècle à venir.Diverses activités sont au programme. A titre d'exemple, les visiteurs pourront se transformer, par le biais d’effets spéciaux, en des personnages de films sur les zombies, ou bien jouer les alpinistes de « The Himalayas », un long-métrage sorti en 2015. Il y aura également une zone consacrée à l'expérience du cinéma du futur via la réalité virtuelle.Dans une salle d'exposition regroupant des affiches de films, un espace sera aménagé pour écouter les bandes originales. Seront aussi projetés un montage vidéo qui rassemble 100 images de l'histoire du cinéma du pays ainsi qu'un autre de 100 secondes, intitulé « 100 X 100 » et produit par 100 réalisateurs.Le 27 octobre, le jour anniversaire, un concert musical de 140 minutes sera donné en présence de nombreux réalisateurs, comédiens et musiciens.