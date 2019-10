La BOK abaisse de nouveau son taux directeur d'un quart de point

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a de nouveau abaissé son taux directeur d'un quart de point. C’était à l’issue d’une réunion aujourd’hui de son comité de politique monétaire et financière. Le loyer de l’argent à court terme se situe désormais à 1,25 %. Un niveau historiquement bas.Il s’agit de la seconde baisse en trois mois. En juillet aussi, la banque centrale avait réduit de 0,25 point son principal taux d’intérêt, à 1,5 %. L’institution a pris une telle décision afin de mieux faire face au ralentissement de l’économie nationale.Concrètement, les exportations et les investissements continuent à régresser et les échanges commerciaux à se contracter. En outre, l’incertitude plane toujours sur le résultat des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. La Corée du Sud a peur de voir se rapprocher la déflation. Vous vous en souvenez : le mois dernier, elle a affiché un taux d’inflation négatif pour la première fois de son histoire.Ce contexte morose a amené la BOK à admettre aussi qu’il serait difficile pour le pays d’atteindre son objectif de 2,2 % de croissance cette année. Aujourd’hui, son gouverneur Lee Ju-yeol a annoncé que l’institution déciderait de procéder ou non à une nouvelle baisse, en prenant en compte l’impact des deux premiers abaissements de l’année, ceux de juillet et d’aujourd’hui.